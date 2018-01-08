Банда похитителей электрокабелей предстанет перед судом в Хабаровском крае

Хабаровск, 8 января. Четыре жителя Комсомольска-на-Амуре подозреваются в краже электрических кабелей. Общая сумма ущерба составила 53 тысячи рублей.

Подозреваемые заходили в подъезды домов, где не были установлены домофоны, и похищали кабели. После чего они сдавали их в пункт приема цветного металла, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю. Как стало известно, мужчины тратили полученные деньги на свои нужды.

На данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.