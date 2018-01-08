Прием заявлений на пособие за первенца начнется в Хабаровском крае 9 января

Хабаровск, 8 января. Семьи, у которых родился первый ребенок в 2018 году, могут начать подавать документы на оформление пособия в Хабаровском крае со вторника, 9 января.

Сумма ежемесячной денежной выплаты за первого ребенка в Хабаровском крае составит 13386 рублей.

«Пособие будет начисляться семьям, у которых ежемесячный доход на одного человека не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения<…> В Хабаровском крае это — 20 710,5 рублей», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Пособие сможет получить семья из трех человек, у которой общий доход не превышает 62131,5 рублей в месяц. Документы на оформление пособия будут принимать в центрах социальной поддержки и МФЦ. Отметим, что пособия будут выплачиваться семьям до достижения ребенком полутора лет.