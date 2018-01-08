Собака и кошка погибли при пожаре в квартире в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 8 января. Собака и кошка погибли при пожаре в квартире дома на улице Дружбы в Комсомольске-на-Амуре.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 12 часов дня 6 января, сообщает «Восток Медиа» со ссылкой на региональное МЧС. Приехав на место происшествия, огнеборцы установили, что горит квартира на третьем этаже здания. В квартире никого не было, и сотрудники пожарно-спасательного подразделения незамедлительно начали тушить пожар. Локализовать пламя удалось примерно через 20 минут, а спустя 17 минут удалось полностью потушить.

При пожаре в квартире дома повреждены домашние вещи, мебель, кроме этого лопнуло остекление пластикового окна. Пожар унес жизни кошки и собаки, среди людей никто не погиб и не пострадал.