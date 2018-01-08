Полицейские раскрыли серию праздничных краж в Хабаровске

Хабаровск, 8 января. Сотрудники полиции раскрыли несколько краж денег и ювелирных украшений в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее похитили деньги в размере 37 тысяч рублей из квартиры. Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался 27-летний знакомый потерпевший, который распивал с хозяйкой квартиры и ее приятелями спиртные напитки. Как оказалось, мужчина раньше три раза привлекался к уголовной ответственности. Часть денег была изъята при досмотре, другую — он потратил на алкоголь. На данный момент подозреваемый находится под стражей.

Кража ювелирных изделий произошла в квартире дома на улице Союзной в Хабаровске. Полиция подозревает знакомого потерпевшей, который проживал у женщины два месяца. Злоумышленник знал, где она хранит украшения, и похитил их, когда ее не было дома. Похищенные вещи он сдал в ломбард, полицейские нашли у злоумышленника залоговый билет. Сумма нанесенного ущерба составила 28 тысяч рублей. Мужчина написал явку с повинной и дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

У мужчины в квартире дома на улице Аксенова в Хабаровске украли 20 тысяч рублей. Подозреваемой в этом деле оказалась 29-летняя гостья потерпевшего. Она с помощью банковского приложения, которое было установлено на телефоне у мужчины, смогла похитить деньги. Женщина потратила деньги на развлечение и покупку спиртных напитков. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства краж.