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Полицейские раскрыли серию праздничных краж в Хабаровске
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    Полицейские раскрыли серию праздничных краж в Хабаровске

    9:43  8 Января 2018  /обновлено: 9:43  08 Января 2018
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    Полицейские раскрыли серию праздничных краж в Хабаровске

    Хабаровск, 8 января. Сотрудники полиции раскрыли несколько краж денег и ювелирных украшений в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

    Женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее похитили деньги в размере 37 тысяч рублей из квартиры. Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался 27-летний знакомый потерпевший, который распивал с хозяйкой квартиры и ее приятелями спиртные напитки. Как оказалось, мужчина раньше три раза привлекался к уголовной ответственности. Часть денег была изъята при досмотре, другую — он потратил на алкоголь. На данный момент подозреваемый находится под стражей.  

    Кража ювелирных изделий произошла в квартире дома на улице Союзной в Хабаровске. Полиция подозревает знакомого потерпевшей, который проживал у женщины два месяца. Злоумышленник знал, где она хранит украшения, и похитил их, когда ее не было дома. Похищенные вещи он сдал в ломбард, полицейские нашли у злоумышленника залоговый билет. Сумма нанесенного ущерба составила 28 тысяч рублей. Мужчина написал явку с повинной и дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    У мужчины в квартире дома на улице Аксенова в Хабаровске украли 20 тысяч рублей. Подозреваемой в этом деле оказалась 29-летняя гостья потерпевшего. Она с помощью банковского приложения, которое было установлено на телефоне у мужчины, смогла похитить деньги. Женщина потратила деньги на развлечение и покупку спиртных напитков. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства краж.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #кража #хабаровск
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