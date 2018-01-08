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Общество
Генпрокуратура РФ назвала самое распространенное преступление в 2017 году
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В Хабаровском крае раскрыта кража коллекционных монет
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    В Хабаровском крае раскрыта кража коллекционных монет

    3:47  8 Января 2018
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    В Хабаровском крае раскрыта кража коллекционных монетКомсомольск-на-Амуре, 8 января. Пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю сообщила, что жительницу Комсомольска-на-Амуре обвиняют в краже коллекционных монет.

    Сообщается, что 18-летняя подозреваемая похитила альбомы с коллекционными монетами у местного нумизмата, с которым распивала алкогольные напитки.

    По данным правоохранителей, стоимость похищенного составляет около 20 тысяч рублей.

    Отмечается, что часть украденного злоумышленница вернула, а остальное успела продать и истратить деньги на алкоголь.

    Автор: Ирина Новикова
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    #кража #хабаровский край #монеты
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