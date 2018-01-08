В Хабаровском крае раскрыта кража коллекционных монет

Комсомольск-на-Амуре, 8 января. Пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю сообщила, что жительницу Комсомольска-на-Амуре обвиняют в краже коллекционных монет.

Сообщается, что 18-летняя подозреваемая похитила альбомы с коллекционными монетами у местного нумизмата, с которым распивала алкогольные напитки.

По данным правоохранителей, стоимость похищенного составляет около 20 тысяч рублей.

Отмечается, что часть украденного злоумышленница вернула, а остальное успела продать и истратить деньги на алкоголь.