Хабаровский мошенник обманом продал чужой автомобиль

Хабаровск, 8 января. Пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, обманом продавшего чужой автомобиль.

Сообщается, что жительница Железнодорожного района Хабаровска обратилась к 23-летнему знакомому, вызвавшемуся помочь ей с ремонтом автомобиля.

Забрав машину, злоумышленник перестал отвечать на звонки. В связи с этим потерпевшая обратилась к правоохранителям с заявление о похищении автомобиля стоимостью около 450 тысяч рублей.

Полицейские установили, что молодой человек продал, а деньги потратил.