«Югра» одержала победу над «Амуром» в матче КХЛ

Хабаровск, 7 января. Хоккейная команда из Хабаровска «Амур» потерпела поражение от ханты-мансийской «Югры» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра, состоявшаяся в Хабаровске в воскресенье, 7 января, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей из Ханты-Мансийска. Отличились Вели-Матти Савинайнен, который забросил в ворота шайбу на 22-ой минуте, на 32-ой минуте — Максим Пестушко. У хозяев льда на 46-й минуте шайбу в ворота оформил Вячеслав Ушенин.

Во вторник, 9 января, состоится матч между «Амуром» и астанинским «Барысом». В этот же день встретятся «Югра» и «Адмирал» во Владивостоке.