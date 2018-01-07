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Украина
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Пожар на крупном рынке в Хабаровске тушили 20 человек
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    Пожар на крупном рынке в Хабаровске тушили 20 человек

    16:18  7 Января 2018  /обновлено: 16:18  07 Января 2018
    196

    Пожар на крупном рынке в Хабаровске тушили 20 человек

    Хабаровск, 7 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Хабаровске: загорелась одна из торговых палаток районе оптово-розничного рынка «Многорядов».

    Пожар произошел вечером в воскресенье, 7 января, утром в районе оптово-розничного рынка «Многорядов», расположенного на проспекте 60 лет Октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Пожарно-спасательный отряд в составе 20 человек личного состава и пяти единиц техники незамедлительно прибыл на место пожара. Пламя удалось ликвидировать около 18:38 часов вечера по местному времени. Пламя, охватившее территорию площадью десять квадратных метров, повредило деревянные стропила и крышу жилого дома, а также кровлю и стены пристройки к дому.

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По последней информации известно, что пострадавших при пожаре нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #хабаровск
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