Пожар на крупном рынке в Хабаровске тушили 20 человек

Хабаровск, 7 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Хабаровске: загорелась одна из торговых палаток районе оптово-розничного рынка «Многорядов».

Пожар произошел вечером в воскресенье, 7 января, утром в районе оптово-розничного рынка «Многорядов», расположенного на проспекте 60 лет Октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Пожарно-спасательный отряд в составе 20 человек личного состава и пяти единиц техники незамедлительно прибыл на место пожара. Пламя удалось ликвидировать около 18:38 часов вечера по местному времени. Пламя, охватившее территорию площадью десять квадратных метров, повредило деревянные стропила и крышу жилого дома, а также кровлю и стены пристройки к дому.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По последней информации известно, что пострадавших при пожаре нет.