Жители Хабаровска встретили Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Хабаровск, 7 января. Рождественское богослужение во главе с митрополитом Хабаровским и Приамурским Владимиром прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска.

Местные жители собрались в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, чтобы встретить светлый праздник Рождества Христова. Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир после литургии поздравил всех с праздником:

«Будем радоваться и веселиться в предстоящие святые дни! Будем нести весть о родившемся Христе, весть о смысле Его вхождения в человеческую историю людям...».

Детям во время целования креста дарили просфоры, угощение и календари На площади перед собором после богослужения был праздничный фейерверк, сообщают региональные новостные источники.