Сотрудники МЧС на вертолете эвакуировали двух охотников в Хабаровском крае

Хабаровск, 7 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Хабаровском крае два дня назад: охотник упал со снегохода и получил серьезные травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, инцидент произошел в Нанайском муниципальном районе неподалеку от озера Дабанда два дня назад в утреннее время суток: охотник сообщил в МЧС о том, что его напарник упал со снегохода и получил травмы внутренних органов дыхания.

Сотрудники МЧС и медицинских служб незамедлительно направились на место ЧП на борту вертолета МИ-8 авиакомпании «Восток». В ведомстве отметили: