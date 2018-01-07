Сотрудники МЧС на вертолете эвакуировали двух охотников в Хабаровском крае
Хабаровск, 7 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Хабаровском крае два дня назад: охотник упал со снегохода и получил серьезные травмы.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, инцидент произошел в Нанайском муниципальном районе неподалеку от озера Дабанда два дня назад в утреннее время суток: охотник сообщил в МЧС о том, что его напарник упал со снегохода и получил травмы внутренних органов дыхания.
Сотрудники МЧС и медицинских служб незамедлительно направились на место ЧП на борту вертолета МИ-8 авиакомпании «Восток». В ведомстве отметили:
«Уже в половину двенадцатого, через полтора часа после вылета пострадавший мужчина был доставлен в Хабаровск. Охотник был немедленно доставлен в Краевую клиническую больницу №1. Где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь».