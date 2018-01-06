Жителей Хабаровского края предупреждают о снежной метели

Хабаровск, 6 января. Синоптики предупреждают жителей Хабаровского края о приближающейся снежной метели в первый рабочий день января.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на Дальневосточный Гидрометцентр, на территории края во вторник, 9 января, ожидается метель в первый рабочий день. Кроме этого, синоптики прогнозируют снег, метель, сильный северный ветер, порывы которого будут достигать до 17 метров в секунду.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Архангельской области: столкнулись отечественный автомобиль и иномарка, пять человек погибли.