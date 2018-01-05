Праздничный концерт пройдет в Хабаровске в Рождество

Хабаровск, 5 января. Жителей и гостей Хабаровска приглашают посетить праздничный концерт, который пройдет на набережной 7 января.

Праздничная программа начнется с концерта «Рождество в кругу семьи» на сцене ледового катка в 14.00 7 января, сообщает «AmurMedia» со ссылкой на КГУП «Недвижимость». В холле легкоатлетического манежа для жителей города сыграет православная рок-группа «Ковчег», их выступление запланировано на 15.00. Вход на концерт свободный.

Кроме этого хабаровчане смогут принять участие в конкурсах и получить новогодние подарки. Стоит отметить, что на катке на большом экране будет транслироваться поздравление Патриарха Кирилла.