Хабаровский подросток украл деньги с карты сожителя матер

Хабаровск, 5 января. Несовершеннолетний подозревается в краже денежных средств: 17-летний подросток украл у сожителя матери 25 тысяч рублей с банковской карты. Расследованием занимается полиция Хабаровского края.

Мужчина обратился в полицию и сообщил, что с карты у него пропали деньги в размере 25 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что кражу совершил подросток. Перед прогулкой он взял с кармана куртки сожителя своей матери банковскую карту, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Ребенок, знавший пин-код, снял деньги, а затем положил карту обратно.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.