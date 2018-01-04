Пьяный пожилой мужчина зарезал знакомого в Хабаровске

Хабаровск, 4 января. Пожилой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом своего 46-летнего знакомого. Инцидент произошел в одной из квартира дома на улице Большая в Хабаровске.

Мужчина находились в квартире и распивали спиртные напитки, после чего у них возникла ссора. Пенсионер взял нож и нанес им удар, знакомый умер на месте, сообщает «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «DVHab». Сотрудники патрульно-поставной службы задержали 64-летнего мужчину, на данный момент он находится в изоляторе следственного содержания.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Отметим, пожилой мужчина признался в содеянном и раскаялся.