Акция «Я рисую чемпионат» пройдет в Хабаровске

Хабаровск, 4 января. Масштабная акция «Я рисую чемпионат» пройдет на центральной набережной в Хабаровске 8 января.

Жители и гости Хабаровска могут попробовать свои силы в граффити. На набережной Амура будет установлена конструкция из бруса и фанеры, которая будет разрисована в стиле граффити. Каждый желающий сможет с помощью баллона с краской и трафарета нарисовать хоккеиста с мячом и оставить свою подпись. Мероприятие пройдет с 11.00 до 16.00 8 января под чутким руководством профессиональных художников, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Акция «Я рисую чемпионат» приурочена к Чемпионату мира по хоккею с мячом, который начнется в Хабаровске 29 января этого года. В турнире примут участие сборные Венгрии, Германии, Казахстана, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции .