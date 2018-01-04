Пожар в квартире в Комсомольске-на-Амуре унес жизнь человека

Хабаровск, 4 января. Тело человека обнаружили при тушении пожара в квартире дома на улице Пионерской в Комсомольске-на-Амуре. Инцидент произошел утром в четверг, 4 января.

По предварительным данным, погибшим является владелец квартиры. Сотрудники скорой помощи сообщили, что он отравился продуктами горения.

Информация о том, что пожар произошел в одном из домов, поступила дежурным около 04.30, сообщает «Губерния» со ссылкой komcity.ru. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты коммунальных аварийных служб и пожарные, по приезде они начали тушить огонь. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров, в результате чего квартира полностью сгорела, также повреждены соседние помещения.