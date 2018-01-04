Спасатели нашли потерявшихся туристов в лесу в Хабаровском крае

Хабаровск, 4 января. Спасатели нашли группу из шести человек, которая потерялась в лесу в Хабаровском крае.

По предварительным данным, автомобиль, на котором передвигалась группа, застрял в снежном заносе. Люди решили оставить транспортное средство и дойти до ближайшего населенного пункта, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Группа, начав движение, поняла, что дойти до пункта назначения у них не хватит сил, а, оставшись в лесу, на ночь они просто замерзнут.

Они позвонили в службу спасения. Сотрудники поискового отряда выехали на место и стали заниматься поиском, они искали потерявшихся в лесу людей около двух часов. Их нашли в пяти километрах от автодороги. Отмечается, что медицинская помощь никому не понадобилась.