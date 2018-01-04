Жительница Комсомольска-на-Амуре оставила знакомого без еды, телефона и ноутбука

Хабаровск, 4 января. Женщина подозревается в краже продуктов питания, мобильного телефона и ноутбука у своего знакомого. Кража произошла в одной из квартир в Комсомольске-на-Амуре.

Как оказалось, молодые люди познакомились в сети Интернет, после чего 26-летний потерпевший пригласил девушку к себе в гости, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Мужчина ушел на работу и оставил ключи от квартиры своей знакомой. Она, воспользовавшись случаем, совершила кражу. Ноутбук подозреваемая успела продать, а телефон оставила себе.

Украденный мобильный телефон изъят и возвращен потерпевшему. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража».