МЧС подвело итоги новогодних праздников в Хабаровском крае

Хабаровск, 4 января. Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила, что за период с 30 декабря 2017 года по 2 января 2018 года в регионе во время пожара погиб один человек.

Сообщается, что за указанный период в Хабаровском крае произошло 43 техногенных пожара, что на 8,5% ниже, чем за аналогичное время в прошлом году.

По словам заместителя начальника краевого ГУ МЧС Алексея Яковлева, данную тенденцию удается поддерживать благодаря профилактической работе.

Напомним, что оперативные службы края будут работать в режиме повышенной готовности до 10 января.