Собственный рекорд по розничной торговле побит в Хабаровском крае

Хабаровск, 4 января. Комитет потребительского рынка Хабаровского края сообщил, что за 2017 год регион побил собственный рекорд по розничной торговле.

Согласно информации комитета, всего в Хабаровском крае работают 7576 предприятий розничной торговли и 1659 предприятий общественного питания.

Сообщается, что впервые в истории региона оборот розничной торговли составил 308 миллиардов рублей.

По словам специалистов, положительная динамика в сфере оборота розничной торговли и общественного питания свидетельствует о благоприятной экономической ситуации и здоровой конкуренции в регионе.