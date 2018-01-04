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Собственный рекорд по розничной торговле побит в Хабаровском крае
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    Собственный рекорд по розничной торговле побит в Хабаровском крае

    3:32  4 Января 2018
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    Собственный рекорд по розничной торговле побит в Хабаровском крае

    Хабаровск, 4 января. Комитет потребительского рынка Хабаровского края сообщил, что за 2017 год регион побил собственный рекорд по розничной торговле.

    Согласно информации комитета, всего в Хабаровском крае работают 7576 предприятий розничной торговли и 1659 предприятий общественного питания.

    Сообщается, что впервые в истории региона оборот розничной торговли составил 308 миллиардов рублей.

    По словам специалистов, положительная динамика в сфере оборота розничной торговли и общественного питания свидетельствует о благоприятной экономической ситуации и здоровой конкуренции в регионе.

    Автор: Ирина Новикова
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    #хабаровский край #розничная торговля
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