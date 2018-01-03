Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в центре Хабаровска

Хабаровск, 3 января. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня вечером в Хабаровске: на ходу загорелся трамвай с пассажирами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, инцидент произошел около 20.15 часов вечера в среду, 3 января, на пересечении улицы Шеронова и Уссурийского бульвара: на ходу загорелся трамвай, пассажиры самостоятельно покинули салон общественного транспорта. На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники, ликвидировать возгорание удалось около 20.32 часов вечера.

По последней информации, пострадавших при пожаре нет. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возгорания.