Мужчина получил ожоги при пожаре в Хабаровском крае

Амурск, 3 января. Чрезвычайно происшествие случилось в Хабаровском крае: загорелся многоквартирный дом, пострадал мужчина.

Возгорание произошло во вторник, 2 января, в дневное время суток в многоквартирном доме, расположенном на улице Комсомольской в Амурске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Пожарно-спасательная бригада в составе 16 человек личного состава и четыре единиц техники после поступления сообщения на пульт дежурного о ЧП незамедлительно прибыла на место. Очагом возгорания стала квартира, расположенная на четвертом этаже. Ликвидировать возгорание удалось около 15:50 часов дня.

Пострадал мужчина, сотрудники скорой помощи доставили его в медицинское учреждение с отравлением угарным газом и ожогами различной степени. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.