Младенца и пенсионера на вертолете доставили в больницу Хабаровска
Хабаровск, 2 января. Младенца и пожилого мужчину доставили в больницы Хабаровска на вертолёте Ми-8, это был первый полет в 2018 году.
Как сообщает пресс-служба авиационно-спасательного центра МЧС России, новорожденному ребенку понадобилась срочная госпитализация из Николаевска-на-Амуре в краевой перинатальный центр. Спустя полчаса после обращения вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел на помощь.
Ребенка доставили перинатальный центр. Также помощь понадобилась пожилому мужчине. Командир вертолёта Ми-8, старший лётчик Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Александр Жирнов отметил:
«Время на выполнение полета составило около 7 часов 20 минут. Сложности составляли только метеоусловия в Николаевске-на-Амуре, где видимость была не более 2 километров, шёл снег, были снежные заряды».