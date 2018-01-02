Младенца и пенсионера на вертолете доставили в больницу Хабаровска

Хабаровск, 2 января. Младенца и пожилого мужчину доставили в больницы Хабаровска на вертолёте Ми-8, это был первый полет в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба авиационно-спасательного центра МЧС России, новорожденному ребенку понадобилась срочная госпитализация из Николаевска-на-Амуре в краевой перинатальный центр. Спустя полчаса после обращения вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел на помощь.

Ребенка доставили перинатальный центр. Также помощь понадобилась пожилому мужчине. Командир вертолёта Ми-8, старший лётчик Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Александр Жирнов отметил: