Заключенного, продававшего несуществующие автозапчасти, осудят в Хабаровском крае

Хабаровск, 1 января. Сотрудники правоохранительных органов Хабаровска установили личность подозреваемого в серии мошенничеств. Мужчина, который отбывает наказание в исправительной колонии, публиковал в сети Интернет объявления о продаже автозапчастей и комплектующих.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 34-летний житель Приморского края. Он публиковал в сети Интернет объявления с 2016 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Отмечается, что общая сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Завершилось расследование 11 случаев, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.