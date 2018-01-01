Двух человек спасли при пожаре в доме в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 1 января. Пожар в жилом доме произошел в Комсомольске-на-Амуре в новогоднюю ночь. Пожарные спасли двух бездомных, которые находились в этот момент в подвале дома.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около двух часов ночи 1 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС увидели дым, который шел из подвала дома. Было создано несколько групп: одна занималась обследованием квартир и эвакуацией жильцов, другая — тушением огня в подвале.

Пожарные обнаружили в подвале двух бездомных, их передали сотрудникам скорой помощи. Как стало известно, госпитализация им не потребовалась. В результате пожара в подвале дома никто не пострадал и не погиб. На данный момент выясняются причины возгорания.