Хабаровчанин, торговавший наркотиками, предстанет перед судом

Хабаровск, 1 января. Житель Хабаровска предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков. Ему предъявлено обвинение по статье «приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Местный житель со своим подельником покупали в особо крупном размере синтетические наркотики в сети Интернет, сообщает пресс-служба прокураты Хабаровского края. Получив вещество, они раскладывали его по пакетам, а затем оставляли в тайниках-закладках в разных районах города.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников группы в июне прошлого года. Он хранил в своей квартире более двух килограммов наркотиков, а это классифицируется как «особо крупный размер». Уголовное дело направлено в суд Хабаровска для рассмотрения по существу.