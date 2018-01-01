Хабаровский край и Китай удвоили внешнеторговый оборот в 2017 году

Хабаровск, 1 января. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил об увеличении в 2017 году торгового оборота региона с Китаем, который превысил 1 млрд долларов США. По словам главы региона, с прошлого года этот показатель увеличился вдвое.

Китай долгие годы является главным партнером Хабаровского края во внешней торговле. По словам главы региона Вячеслава Шпорта, доля КНР в обороте региона увеличилась до 60%, что превышает 1 млрд долларов.

Чиновник отметил, что показатель вырос почти в два раза. Шпорт отметил, что Хабаровск отправляет на экспорт авиационную технику, продукцию ТЭК, лесной отрасли, продукты питания, морепродукты. Прямые инвестиции Китая в экономику края составили порядка 26 млн рублей.

