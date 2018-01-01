Сотни хабаровчан встретили Новый 2018 год на набережной

Хабаровск, 1 января. Несколько сотен жителей и гостей Хабаровска встретили Новый 2018 год на набережной, где проходило главное новогоднее торжество.

На набережной в Хабаровске проходило новогоднее мероприятия, жители и гости региона увидели поздравление президента России Владимира Путина, которое транслировалось на большом экране. Кроме этого лично поздравить хабаровчан приехал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, он пожелал здоровья, счастья, побольше улыбок и, чтобы сбывались мечты.

«А мы, правительство Хабаровского края, сделаем все, чтобы вы жили хорошо здесь, на территории нашего региона», — отметил глава региона Вячеслав Шпорт.

Кульминацией праздничной программы стал флешмоб «Зажигательный флешмоб», в котором приняли участие несколько сотен хабаровчан. Под бой курантов участники флешмоба зажгли 900 бенгальских огней, отмечается, что такой подарок сделала компания пиротехники «Динамо», сообщают новостные источники региональных СМИ.