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Общество
Стало известно, какая погода ждет жителей Хабаровского края в первый день 2018 года
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    Стало известно, какая погода ждет жителей Хабаровского края в первый день 2018 года

    13:41  31 Декабря 2017  /обновлено: 13:41  31 Декабря 2017
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    Стало известно, какая погода ждет жителей Хабаровского края в первый день 2018 года

    Хабаровск, 31 декабря. Небольшой снег и легкий мороз ждут жителей Хабаровского края в первый день 2018 года.

    Днем будет от -8 до -11 в Хабаровске, отмечается, что жителей города ждет небольшой снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В южных районах региона также местами будет небольшой снег, дневная температура от -8 до -14, ночью синоптики обещают до -21. В северных районах края днем до -14, а ночью столбик термометра может показывать до -28, осадков не ожидается. В центральных районах Хабаровского края без осадков, днем от -6 до -20.

    По информации Гидрометцентра России, в первые дни 2018 года в Хабаровске ожидается от -11 до -13, со 2 января по 6 января осадки не прогнозируются.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #хабаровский край
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