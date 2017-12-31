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Пьяный житель Хабаровского края избил супругу
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    Пьяный житель Хабаровского края избил супругу

    9:32  31 Декабря 2017  /обновлено: 9:32  31 Декабря 2017
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    Пьяный житель Хабаровского края избил супругу

    Хабаровск, 31 декабря. Женщина с различными травмами была доставлена в больницу села Переяславка Хабаровской края, как оказалось, ее избил супруг, который неоднократно был судимым.

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что супруги были в гостях у своих соседей и распивали спиртные напитки. После застолья они пошли домой, и у них возникла ссора, которая в дальнейшем переросла в драку, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Супруг потерпевшей находится в изоляторе временного содержания.

    Напомним, в Бузлуке Оренбургской области мужчина до смерти избил своего тестя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #избиение #хабаровский край
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