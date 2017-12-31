Пьяный житель Хабаровского края избил супругу

Хабаровск, 31 декабря. Женщина с различными травмами была доставлена в больницу села Переяславка Хабаровской края, как оказалось, ее избил супруг, который неоднократно был судимым.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что супруги были в гостях у своих соседей и распивали спиртные напитки. После застолья они пошли домой, и у них возникла ссора, которая в дальнейшем переросла в драку, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Супруг потерпевшей находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Бузлуке Оренбургской области мужчина до смерти избил своего тестя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.