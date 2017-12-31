Хабаровск, 31 декабря. Пассажирский автобус сгорел на трассе в Хабаровском крае, об этом накануне сообщили очевидцы в социальной сети Instagram.

Автобус «Пять звезд» загорелся на 75-м километре трассы Ванино — Лидога. По словам очевидцев, раздался громкий хлопок в транспортном средстве, и водитель вывел всех пассажиров на улицу, сообщается на странице dtp_khv в социальной сети Instagram. Багаж вытащили и отдали владельцам.

«Горело за задним колесом, сделать ничего не смогли» — сообщается на странице в социальной сети Instagram.

Пассажирский автобус двигался в сторону Хабаровска, из-за случившегося людям пришлось ехать обратно в Ванино или добираться на попутках в Хабаровск. Отмечается, что транспортное средство вышло на рейс с опозданием на час.