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Пассажирский автобус сгорел на трассе в Хабаровском крае
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    Пассажирский автобус сгорел на трассе в Хабаровском крае

    9:18  31 Декабря 2017  /обновлено: 9:18  31 Декабря 2017
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    Пассажирский автобус сгорел на трассе в Хабаровском крае

    Хабаровск, 31 декабря. Пассажирский автобус сгорел на трассе в Хабаровском крае, об этом накануне сообщили очевидцы в социальной сети Instagram.

    Автобус «Пять звезд» загорелся на 75-м километре трассы Ванино — Лидога. По словам очевидцев, раздался громкий хлопок в транспортном средстве, и водитель вывел всех пассажиров на улицу, сообщается на странице dtp_khv в социальной сети Instagram. Багаж вытащили и отдали владельцам.

    «Горело за задним колесом, сделать ничего не смогли» — сообщается на странице в социальной сети Instagram.

    Пассажирский автобус двигался в сторону Хабаровска, из-за случившегося людям пришлось ехать обратно в Ванино или добираться на попутках в Хабаровск. Отмечается, что транспортное средство вышло на рейс с опозданием на час.

    Автор: Дарья Смолина
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    #автобус #хабаровский край
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