Более 30 человек эвакуировали из горящего дома в Хабаровске

Хабаровск, 30 декабря. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Хабаровске, жильцов эвакуировали.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, чрезвычайное происшествие случилось в жилом пятиэтажном доме, расположенном на улице Белорусской, около 12:00 часов. На место пожара незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ведомстве сообщили:

«Источником едкого дыма оказался поврежденный электрощиток. 22 человека вышли из подъезда самостоятельно, до приезда пожарных, еще 12 потребовалась помощь бойцов газодымозащитной службы».

Возгорание удалось ликвидировать около 02:00 часов дня. По последней информации, пострадавших в ЧП нет, в настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возгорания.