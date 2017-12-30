«СКА-Нефтяник» одержал победу над «Сибсельмашем» в матче чемпионата России по бенди

Хабаровск, 30 декабря. Хоккейная команда из Хабаровска «СКА-Нефтяник» одержала победу над новосибирским «Сибсельмашем» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Игра, состоявшаяся в пятницу, 29 декабря, завершилась со счетом 8:1 в пользу хоязев. Отличились Максим Ишкельдин, который оформил покер, а Павел Рязанцев стал автором хет-трика.

Победа в матче гарантировала «СКА-Нефтяник» второе место на чемпионате с 33 очками после 13 проведенных игр. Команда на три балла отстает от красноярского «Енисея». В свою очередь, команда из Новосибирска «Сибсельмаш» набрала 18 баллов и располагается на восьмой позиции.