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«СКА-Нефтяник» одержал победу над «Сибсельмашем» в матче чемпионата России по бенди
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    «СКА-Нефтяник» одержал победу над «Сибсельмашем» в матче чемпионата России по бенди

    10:19  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:19  30 Декабря 2017
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    «СКА-Нефтяник» одержал победу над «Сибсельмашем» в матче чемпионата России по бенди

    Хабаровск, 30 декабря. Хоккейная команда из Хабаровска «СКА-Нефтяник» одержала победу над новосибирским «Сибсельмашем» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

    Игра, состоявшаяся в пятницу, 29 декабря, завершилась со счетом 8:1 в пользу хоязев. Отличились Максим Ишкельдин, который оформил покер, а Павел Рязанцев стал автором хет-трика.

    Победа в матче гарантировала «СКА-Нефтяник» второе место на чемпионате с 33 очками после 13 проведенных игр. Команда на три балла отстает от красноярского «Енисея». В свою очередь, команда из Новосибирска «Сибсельмаш» набрала 18 баллов и  располагается на восьмой позиции.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск #ска-нефтяник
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