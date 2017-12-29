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Торговые центры Хабаровска эвакуируют из-за звонков телефонных террористов
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    Торговые центры Хабаровска эвакуируют из-за звонков телефонных террористов

    9:30  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:36  29 Декабря 2017
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    Торговые центры Хабаровска эвакуируют из-за звонков телефонных террористов

    Хабаровск, 29 декабря. Телефонные террористы сообщили о минировании ряда торговых центров в Хабаровске, людей массово эвакуируют.

    По информации региональных новостных источников, посетителей и работников торговых центров Южный парк», «Магазины радости», «Дома одежды», «На Пушкина», «Эвр».  эвакуируют из-за угроз взрывов. В краевую полицию поступили сообщения о минировании торговых точек. Начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева отмечает:

    «Поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. В торговые центры выехали правоохранительные органы и экстренные службы. Пока информация не подтверждается, идет проверка».

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка определяют круг лиц, причастных к сообщению о минировании торговых центров.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск #эвакуация #тц
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