Почти 200 новогодних городков открыли в Хабаровске

Хабаровск, 28 декабря. Хабаровск продолжает радовать жителей и гостей города новогодним оформлением. В городе открыли 13 крупных новогодних городков, а также 173 во дворах, об этом сообщил глава Хабаровска Александр Соколов.

В парке «Динамо», в котором горят более десяти тысяч фонариков, пройдет праздничная программа 31 декабря. Мероприятие начнется в семь часов вечера, жители города посмотрят концерт и фейерверк, а также их поздравит Александр Соколов. Иллюминация в парке будет работать целую ночь, на данный момент новогодний городок работает до десяти часов вечера, сообщает пресс-служба администрации города.

«Самое главное, в городе появилось больше благоустроенных дворовых территорий, и управляющие компании, сами жители стремятся что-нибудь сделать, чтобы у людей было праздничное новогоднее настроение. Мы можем достойно встречать праздник», — отметил мэр Хабаровска Александр Соколов.

Как стало известно, на оформление Хабаровска к Новому году было выделено около шести миллионов рублей из бюджета.