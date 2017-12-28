Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Вице-спикер Рады: Киев готов идти на компромиссы для освобождения пленных в Донбассе
Общество
Почти 200 новогодних городков открыли в Хабаровске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Почти 200 новогодних городков открыли в Хабаровске

    20:45  28 Декабря 2017  /обновлено: 20:46  28 Декабря 2017
    306

    Почти 200 новогодних городков открыли в Хабаровске

    Хабаровск, 28 декабря. Хабаровск продолжает радовать жителей и гостей города новогодним оформлением. В городе открыли 13 крупных новогодних городков, а также 173 во дворах, об этом сообщил глава Хабаровска Александр Соколов.

    В парке «Динамо», в котором горят более десяти тысяч фонариков, пройдет праздничная программа 31 декабря. Мероприятие начнется в семь часов вечера, жители города посмотрят концерт и фейерверк, а также их поздравит Александр Соколов. Иллюминация в парке будет работать целую ночь, на данный момент новогодний городок работает до десяти часов вечера, сообщает пресс-служба администрации города.

    «Самое главное, в городе появилось больше благоустроенных дворовых территорий, и управляющие компании, сами жители стремятся что-нибудь сделать, чтобы у людей было праздничное новогоднее настроение. Мы можем достойно встречать праздник», — отметил мэр Хабаровска Александр Соколов.

    Как стало известно, на оформление Хабаровска к Новому году было выделено около шести миллионов рублей из бюджета. 

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хабаровск #новый год
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        689
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        3664
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        255
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        436