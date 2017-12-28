Хабаровский «Амур» одержал победу над «Спартаком» в последнем матче года 

Хабаровск, 28 декабря. Хабаровский «Амур» выиграл на домашнем льду у московского «Спартака» в дополнительное время со счетом 2:1.

Игра со «Спартаком» была последней в этом году для хоккеистов Хабаровска, и завершили ее четвертой победой подряд. Игра была напряженной: первую шайбу забросили лишь в середине третьего периода. У «Амура» отличились Владислав Ушенин и Томаш Загорна, у москвичей — Бен Максвелл.

«Рассчитались соперники в овертайме — красно-белые два момента не использовали, а вот Зогорна, оказавшись в одиночестве на пятаке, своего шанса не упустил», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Следующая игра у «Амура» пройдет в следующем году, а именно 3 января, их соперником станет «Сибирь». Москвичей ждет встреча с «Салават Юлаевым» 4 января 2018 года.