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Хабаровский «Амур» одержал победу над «Спартаком» в последнем матче года 
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    Хабаровский «Амур» одержал победу над «Спартаком» в последнем матче года 

    16:25  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:25  28 Декабря 2017
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    Хабаровский «Амур» одержал победу над «Спартаком» в последнем матче года 

    Хабаровск, 28 декабря. Хабаровский «Амур» выиграл на домашнем льду у московского «Спартака» в дополнительное время со счетом 2:1.

    Игра со «Спартаком» была последней в этом году для хоккеистов Хабаровска, и завершили ее четвертой победой подряд. Игра была напряженной: первую шайбу забросили лишь в середине третьего периода. У «Амура» отличились Владислав Ушенин и Томаш Загорна, у москвичей — Бен Максвелл.

    «Рассчитались соперники в овертайме — красно-белые два момента не использовали, а вот Зогорна, оказавшись в одиночестве на пятаке, своего шанса не упустил»,  — сообщает пресс-служба «Спартака».

    Следующая игра у «Амура» пройдет в следующем году, а именно 3 января, их соперником станет «Сибирь». Москвичей ждет встреча с «Салават Юлаевым» 4 января 2018 года.

    Автор: Дарья Смолина
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