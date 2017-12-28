ВКС РФ в Забайкалье отработали перехват «противника»

Москва, 28 декабря. Истребительная авиация Восточного военного округа провела тренировку по перехвату условных нарушителей воздушных границ РФ.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что ВКС РФ провели летно-тактические учения в Забайкальском крае по обезвреживанию летательных аппаратов условного противника.

В ходе учений личный состав авиационного соединения был по тревоге поднят в воздух, отмечается, что летный и инженерно-технический персонал выполнили нормативы по подготовке и взлету самолетов для перехвата «нарушителей» в зоне ответственности. В тренировке принимали участие экипажи истребителей Су-30СМ.

В воздухе летчики отработали вопросы разведки, обнаружения, перехвата и сопровождения летательных аппаратов, условно нарушивших границы России. Пилоты ВКС РФ выполнили принудительную посадку «нарушителей» и вступили в воздушный учебный бой с одним из «противников». Истребитель был условно уничтожен электронными пусками ракет класса «воздух-воздух».