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Подозреваемому в убийстве хабаровского спортсмена может грозить пожизненное заключение
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    Подозреваемому в убийстве хабаровского спортсмена может грозить пожизненное заключение

    9:40  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:40  28 Декабря 2017
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    Подозреваемому в убийстве хабаровского спортсмена может грозить пожизненное заключение

    Хабаровск, 28 декабря. Мужчине, который обвиняется в убийстве хабаровского спортсмена, может грозить наказание в виде пожизненного заключения. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

    В отношении молодого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное из хулиганских намерений». В августе этого года между мужчинами произошла драка, обвиняемый провоцировал спортсмена и оскорблял его, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю. Злоумышленник стал избивать чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу, после чего скрылся.

    Спортсмен от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы, сообщают региональные СМИ. Отметим, что обвиняемый нанес не менее 21 удара, молодой человек, упав на тротуар и потеряв сознание, получил пять ударов в голову.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #хабаровск
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