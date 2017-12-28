Подозреваемому в убийстве хабаровского спортсмена может грозить пожизненное заключение

Хабаровск, 28 декабря. Мужчине, который обвиняется в убийстве хабаровского спортсмена, может грозить наказание в виде пожизненного заключения. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

В отношении молодого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное из хулиганских намерений». В августе этого года между мужчинами произошла драка, обвиняемый провоцировал спортсмена и оскорблял его, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю. Злоумышленник стал избивать чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу, после чего скрылся.

Спортсмен от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы, сообщают региональные СМИ. Отметим, что обвиняемый нанес не менее 21 удара, молодой человек, упав на тротуар и потеряв сознание, получил пять ударов в голову.