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Серьезное ДТП на трассе в Хабаровском крае: грузовик столкнулся с автобусом
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    Серьезное ДТП на трассе в Хабаровском крае: грузовик столкнулся с автобусом

    19:19  27 Декабря 2017  /обновлено: 19:19  27 Декабря 2017
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    Серьезное ДТП на трассе в Хабаровском крае: грузовик столкнулся с автобусом

    Хабаровск, 27 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали рейсовый автобус и грузовик, случилось на 250-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре вечером 26 декабря.

    По предварительным данным, водитель грузовика «МАЗ» ехал со стороны Хабаровска и не справился с управлением, сообщают региональные СМИ. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с рейсовым автобусом. «Типичный Хабаровск» приводит слова сотрудника отдела пропаганды ГИБДД Вячеслава Бондарева на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

    «За медицинской помощью обратился один человек, у него ушиб колена, который не считается ранением»

    Других пострадавших нет. На данный момент выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #хабаровск #комсомольск-на-амуре #хабаровский край
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