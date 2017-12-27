Серьезное ДТП на трассе в Хабаровском крае: грузовик столкнулся с автобусом

Хабаровск, 27 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали рейсовый автобус и грузовик, случилось на 250-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре вечером 26 декабря.

По предварительным данным, водитель грузовика «МАЗ» ехал со стороны Хабаровска и не справился с управлением, сообщают региональные СМИ. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с рейсовым автобусом. «Типичный Хабаровск» приводит слова сотрудника отдела пропаганды ГИБДД Вячеслава Бондарева на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

«За медицинской помощью обратился один человек, у него ушиб колена, который не считается ранением»

Других пострадавших нет. На данный момент выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.