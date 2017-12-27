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Хозяйку квартиры обвинили во взрыве газа в жилом доме на Дальнем Востоке
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    Хозяйку квартиры обвинили во взрыве газа в жилом доме на Дальнем Востоке

    13:01  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:01  27 Декабря 2017
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    Хозяйку квартиры обвинили во взрыве газа в жилом доме на Дальнем Востоке

    Хабаровск, 27 декабря. Жительница города Советская Гавань Хабаровского края предстанет перед судом: в ее квартире произошел взрыв газа, в результате которого погибла соседка. ЧП произошло в начале декабря прошлого года.

    Женщина, почувствовав запах газа, сообщила об этом соседке и вызвала электрика, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю. Когда электрик вошел в квартиру, где пахло газом, произошел взрыв. Соседка подозреваемой получила травмы несовместимые с жизнью и погибла.

    В результате взрыва разрушена часть дома, а также повреждено имущество других жильцов. Сумма ущерба составила более 16 миллионов рублей. Следователи установили, что газ накопился в квартире из-за того, что женщина не соблюдала правила пользования газа в быту.

    Женщине предъявлено обвинение по двум статьям: «причинение смерти по неосторожности» и «уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности», сообщает «Deita.ru». Ей может грозить до двух лет лишения свободы. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #взрыв газа #хабаровский край #огибший
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