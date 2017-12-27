Хозяйку квартиры обвинили во взрыве газа в жилом доме на Дальнем Востоке

Хабаровск, 27 декабря. Жительница города Советская Гавань Хабаровского края предстанет перед судом: в ее квартире произошел взрыв газа, в результате которого погибла соседка. ЧП произошло в начале декабря прошлого года.

Женщина, почувствовав запах газа, сообщила об этом соседке и вызвала электрика, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю. Когда электрик вошел в квартиру, где пахло газом, произошел взрыв. Соседка подозреваемой получила травмы несовместимые с жизнью и погибла.

В результате взрыва разрушена часть дома, а также повреждено имущество других жильцов. Сумма ущерба составила более 16 миллионов рублей. Следователи установили, что газ накопился в квартире из-за того, что женщина не соблюдала правила пользования газа в быту.

Женщине предъявлено обвинение по двум статьям: «причинение смерти по неосторожности» и «уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности», сообщает «Deita.ru». Ей может грозить до двух лет лишения свободы.