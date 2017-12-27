Несколько населенных пунктов в Хабаровском крае остались без электричества

Хабаровск, 27 декабря. Четырнадцать населенных пунктов в трех районах Хабаровского края остались без электричества, причиной тому стали неблагоприятные погодные условия: снег, метель и ветер.

По состоянию на шесть часов вечера по местному времени 27 декабря, без электроснабжения остались десять населенных пунктов в Николаевском, три в Ванинском и один в Ульчском районах Хабаровского края.

«Несмотря на сложные метеоусловия, аварийно-восстановительные работы, организованные бригадами электросетей, продолжаются без перебоев», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Работы будут завершены при улучшении погодных условий. Отметим, более 30 человек работают на месте происшествия, кроме этого задействовано 16 единиц техники.