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Общество
Несколько населенных пунктов в Хабаровском крае остались без электричества
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    Несколько населенных пунктов в Хабаровском крае остались без электричества

    12:12  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:12  27 Декабря 2017
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    Несколько населенных пунктов в Хабаровском крае остались без электричества

    Хабаровск, 27 декабря. Четырнадцать населенных пунктов в трех районах Хабаровского края остались без электричества, причиной тому стали неблагоприятные погодные условия: снег, метель и ветер.

    По состоянию на шесть часов вечера по местному времени 27 декабря, без электроснабжения остались десять населенных пунктов в Николаевском, три в Ванинском и один в Ульчском районах Хабаровского края.  

    «Несмотря на сложные метеоусловия, аварийно-восстановительные работы, организованные бригадами электросетей, продолжаются без перебоев», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

    Работы будут завершены при улучшении погодных условий. Отметим, более 30 человек работают на месте происшествия, кроме этого задействовано 16 единиц техники.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #хабаровский край
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