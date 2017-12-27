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«СКА-Нефтяник» выиграл у «Уральского трубника» в матче чемпионата России по бенди
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    «СКА-Нефтяник» выиграл у «Уральского трубника» в матче чемпионата России по бенди

    9:29  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:30  27 Декабря 2017
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    «СКА-Нефтяник» выиграл у «Уральского трубника» в матче чемпионата России по бенди

    Хабаровск, 27 декабря. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над «Уральским трубником» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

    Клуб из Хабаровска забросил шесть мячей в ворота «Уральского трубника», итог встречи 6:2, сообщает «Чемпионат». У клуба «СКА-Нефтяник» отличились Янис Бефус, Артем Бондаренко, сделавший хет-трик, Павел Рязанцев, забивший два мяча. Михаил Красиков из «Уральского трубника» оформил дубль.

    На данный момент «СКА-Нефтяник» занимает второе место в турнирной таблице, от лидера — Енисея — отстает на три очка. «Уральский трубник» расположился на третьей строчке, ему не хватает шесть очков, чтобы догнать лидера. Отметим, «СКА-Нефтяник» выиграл десять игр из 12, «Уральский трубник» проиграл в третий раз.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровск #хоккей с мячом #уральский трубник #ска-нефтяник #бенди
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