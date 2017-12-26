Хабаровский «Амур» одержал победу над «Северсталью» в КХЛ

Хабаровск, 26 декабря. Хоккейная команда «Амур» на домашнем льду в Хабаровске одержал победу над командой из Череповца в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Сегодня, 26 декабря на домашнем льду хабаровской «Платинум Арены» хоккейная команда «Амур» вырвала победу у череповецкой команды «Северсталь». Хоккейный матч закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки.

В составе команды хозяев забили шайбы Ян Коларж на 31 минуте, Томаш Зогорна на 34, Александр Пикар на 52 минуте и Кирилл Рассказов на 59 минуте. Среди гостей голы на свой счёт записали Максим Верёвкин на 33 минуте и Максим Рыбин на 41 минуте.