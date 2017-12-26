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Хабаровский «Амур» одержал победу над «Северсталью» в КХЛ
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    Хабаровский «Амур» одержал победу над «Северсталью» в КХЛ

    19:29  26 Декабря 2017  /обновлено: 19:31  26 Декабря 2017
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    Хабаровский «Амур» одержал победу над «Северсталью» в КХЛ

    Хабаровск, 26 декабря. Хоккейная команда «Амур» на домашнем льду в Хабаровске одержал победу над командой из Череповца в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 

    Сегодня, 26 декабря на домашнем льду хабаровской «Платинум Арены» хоккейная команда «Амур» вырвала победу у череповецкой команды «Северсталь». Хоккейный матч закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки.

    В составе команды хозяев забили шайбы Ян Коларж на 31 минуте, Томаш Зогорна на 34, Александр Пикар на 52 минуте и Кирилл Рассказов  на 59 минуте. Среди гостей голы на свой счёт записали Максим Верёвкин  на 33 минуте и Максим Рыбин  на 41 минуте.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хоккей #хабаровск #кхл #амур
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