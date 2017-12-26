Хабаровск, 26 декабря. Движение пассажирских автобусов на участке дороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре запрещено из-за непогоды.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, участок трассы от села Лидога до поселка Ванино закрыт для пассажирских автобусов из-за снежного циклона и образования на дороге гололедицы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. В ведомстве подчеркнули:

«Данное ограничение будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий».

Спасатели МЧС напоминают местным жителям о соблюдении правил безопасности в условиях ухудшающихся погодных условий, а автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения во время нахождения за рулем транспортного средства и не забывать о скоростном режиме и плавном маневрировании.