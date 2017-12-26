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Участок трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре закрыли для автобусов из-за непогоды
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    Участок трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре закрыли для автобусов из-за непогоды

    11:13  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:13  26 Декабря 2017
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    Участок трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре закрыли для автобусов из-за непогоды

    Хабаровск, 26 декабря. Движение пассажирских автобусов на участке дороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре запрещено из-за непогоды.

    Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, участок трассы от села Лидога до поселка Ванино закрыт для пассажирских автобусов из-за снежного циклона и образования на дороге гололедицы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. В ведомстве подчеркнули:

    «Данное ограничение будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий».

    Спасатели МЧС напоминают местным жителям о соблюдении правил безопасности в условиях ухудшающихся погодных условий, а автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения во время нахождения за рулем транспортного средства и не забывать о скоростном режиме и плавном маневрировании.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск #гололед
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