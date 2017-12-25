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Малолетний ребенок в Хабаровске случайно выстрелил из пистолета в голову матери
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    Малолетний ребенок в Хабаровске случайно выстрелил из пистолета в голову матери

    14:00  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:01  25 Декабря 2017
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    Малолетний ребенок в Хабаровске случайно выстрелил из пистолета в голову матери

    Хабаровск, 25 декабря. Полиция Хабаровска разбирается в обстоятельствах ранения женщины: ребенок выстрелил из оружия в мать.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровску, инцидент произошел в понедельник, 25 декабря: малолетний ребенок играл с пистолетом и случайно выстрелил из него в свою маму. На место чрезвычайного происшествия незамедлительно выехали сотрудники скорой помощи и полиции.

    Полиции удалось выяснить, что ребенок нашел пистолет, который ранее родители принесли из машины и спрятали в ненадежном месте, и нажал на курок, думая, что это игрушечное оружие. Начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Кирил Блинов отметил:

    «Пистолет оказался пневматическим, но тем не менее оружие не игрушка для ребенка. Сейчас наша задача поговорить с родителя и недопущении подобных ситуаций».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #ребенок #хабаровск #пистолет
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