Малолетний ребенок в Хабаровске случайно выстрелил из пистолета в голову матери

Хабаровск, 25 декабря. Полиция Хабаровска разбирается в обстоятельствах ранения женщины: ребенок выстрелил из оружия в мать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровску, инцидент произошел в понедельник, 25 декабря: малолетний ребенок играл с пистолетом и случайно выстрелил из него в свою маму. На место чрезвычайного происшествия незамедлительно выехали сотрудники скорой помощи и полиции.

Полиции удалось выяснить, что ребенок нашел пистолет, который ранее родители принесли из машины и спрятали в ненадежном месте, и нажал на курок, думая, что это игрушечное оружие. Начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Кирил Блинов отметил: