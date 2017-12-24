Летевший в Сеул самолет приземлился в Хабаровске из-за смерти пассажирки

Хабаровск, 24 декабря. Самолет авиакомпании Korean Air, следовавший по маршруту Вашингтон — Сеул, сделал вынужденную посадку в Хабаровске из-за смерти одной из пассажирки.

Медики, поднявшись на борт, констатировали смерть гражданки США. Отмечается, что она скончалась до приземления самолета. По предварительным данным, у нее была сердечная недостаточность.

«Тело погрузят обратно на борт. Самолет вылетит в ближайшее время по своему маршруту», — цитирует «Интерфакс» представителя транспортной полиции.

Лайнер летел в Сеул, и женщине на борту самолета стало плохо. Было принято решение произвести экстренную посадку в Хабаровске. Самолет приземлился в аэропорту, который является запасным и используется для экстренных приземлений лайнеров.