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Летевший в Сеул самолет приземлился в Хабаровске из-за смерти пассажирки
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    Летевший в Сеул самолет приземлился в Хабаровске из-за смерти пассажирки

    20:10  24 Декабря 2017  /обновлено: 20:10  24 Декабря 2017
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    Летевший в Сеул самолет приземлился в Хабаровске из-за смерти пассажирки

    Хабаровск, 24 декабря. Самолет авиакомпании Korean Air, следовавший по маршруту Вашингтон — Сеул, сделал вынужденную посадку в Хабаровске из-за смерти одной из пассажирки.

    Медики, поднявшись на борт, констатировали смерть гражданки США. Отмечается, что она скончалась до приземления самолета. По предварительным данным, у нее была сердечная недостаточность.

    «Тело погрузят обратно на борт. Самолет вылетит в ближайшее время по своему маршруту», — цитирует «Интерфакс» представителя транспортной полиции.

    Лайнер летел в Сеул, и женщине на борту самолета стало плохо. Было принято решение произвести экстренную посадку в Хабаровске. Самолет приземлился в аэропорту, который является запасным и используется для экстренных приземлений лайнеров.

    Автор: Дарья Смолина
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    #смерть #хабаровск #экстренная посадка
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