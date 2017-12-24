Сильный снегопад придет в центральные районы Хабаровского края

Хабаровск, 24 декабря. МЧС предупреждает, в центральных районах Хабаровского края ожидается сильный снегопад днем в понедельник, 25 декабря.

В регионе ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Ведомство предупреждает, что дорогах гололед, поэтому автолюбителям и пешеходам стоит быть аккуратными. При таких погодных условиях возрастет риск попасть в дорожно-транспортное происшествие, поэтому стоит тщательно соблюдать правила дорожного движения.

Из-за непогоды могут возникнуть проблемы с транспортом, электросетями и источниками электросбережения. Министерство сообщает: