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Сильный снегопад придет в центральные районы Хабаровского края
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    Сильный снегопад придет в центральные районы Хабаровского края

    20:12  24 Декабря 2017  /обновлено: 20:12  24 Декабря 2017
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    Сильный снегопад придет в центральные районы Хабаровского края

    Хабаровск, 24 декабря. МЧС предупреждает, в центральных районах Хабаровского края ожидается сильный снегопад днем в понедельник, 25 декабря.

    В регионе ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Ведомство предупреждает, что дорогах гололед, поэтому автолюбителям и пешеходам стоит быть аккуратными. При таких погодных условиях возрастет риск попасть в дорожно-транспортное происшествие, поэтому стоит тщательно соблюдать правила дорожного движения.

    Из-за непогоды могут возникнуть проблемы с транспортом, электросетями и источниками электросбережения. Министерство сообщает:

    «Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия».

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #хабаровский край
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