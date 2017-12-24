Хабаровский «Амур» одержал уверенную победу над «Торпедо»

Хабаровск, 24 декабря. Хабаровский «Амур» обыграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода в матче Континентальный хоккейной лиги, счет встречи 3:1.

Открыли счет хозяева льда во втором периоде, хоккеисты «Амура» забросили в течение трех минут три шайбы, сообщает «Чемпионат». Отличились Владислав Ушенин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль. Оставить ворота Юхи Метсола сухими все же не удалось, Денис Паршин в середине третьей двадцатиминутки забил шайбу.

«Сложная игра, нам нужны были эти очки, как воздух, в принципе. И команда хорошая, активно прессингующая все 60 минут. Сложная была игра, и победа достойная» — приводит пресс-служба «Амура» слова защитника Ярослава Хабарова.

Следующую встречу «Амур» проведет дома во вторник, 26 декабря, его соперником станет «Северсталь». «Торпедо» встретит на своем льду московский ЦСКА в среду, 27 декабря.