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Житель Хабаровска украл дорогостоящий автомобильный прицеп
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    Житель Хабаровска украл дорогостоящий автомобильный прицеп

    10:16  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:16  24 Декабря 2017
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    Житель Хабаровска украл дорогостоящий автомобильный прицеп

    Хабаровск, 24 декабря. Житель Хабаровска украл прицеп от грузового транспортного средства, стоимость которого оценивается в полтора миллиона рублей.

    Владелец прицепа оставил его на территории автостоянки для сохранности, однако, когда пришел на следующий день, прицепа уже не было. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 38-летний мужчина, который до этого привлекался к уголовное ответственности за нанесение побоев, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

    Как стало известно, злоумышленник, показав поддельные документы сторожу, спокойно забрал прицеп. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #хабаровск
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