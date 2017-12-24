Житель Хабаровска украл дорогостоящий автомобильный прицеп

Хабаровск, 24 декабря. Житель Хабаровска украл прицеп от грузового транспортного средства, стоимость которого оценивается в полтора миллиона рублей.

Владелец прицепа оставил его на территории автостоянки для сохранности, однако, когда пришел на следующий день, прицепа уже не было. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 38-летний мужчина, который до этого привлекался к уголовное ответственности за нанесение побоев, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Как стало известно, злоумышленник, показав поддельные документы сторожу, спокойно забрал прицеп. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», максимальное наказание — десять лет лишения свободы.