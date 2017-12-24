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Иномарка влетела в сугроб в Хабаровском крае из-за неопытного водителя
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    Иномарка влетела в сугроб в Хабаровском крае из-за неопытного водителя

    10:13  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:14  24 Декабря 2017
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    Иномарка влетела в сугроб в Хабаровском крае из-за неопытного водителя

    Хабаровск, 24 декабря. Неопытный водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором иномарка влетела в сугроб. Автомобильная авария случилась на трассе Некрасовка — Ильинка Хабаровского края около полуночи 23 декабря.

    По автодороге друг за другом двигались два автомобиля — Toyota Crown и Toyota Carina. Впереди ехал водитель Toyota Crown, он, подъезжая к перекрестку, стал снижать скорость, сообщает «Восток Медиа». Удар, и через секунду иномарка уже в сугробе.

    Причин автомобильной аварии может быть много: скользкая дорога, неопытность водителя Toyota Carina, который за рулем меньше года, и фура, двигавшаяся по встречной полосе. Отмечается, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, однако транспортное средство Toyota Carina получило значительные повреждения.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #хабаровский край
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